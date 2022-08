Mercato : le PSG sous la menace d'un revirement de situation

La suite après cette publicité

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le tandem Luis Campos-Antero Henrique a été efficace là où Leonardo a trop souvent échoué. Le Paris Saint-Germain n’a pas encore enregistré toutes les recrues qu’il désire, mais le club de la capitale a su faire partir un grand nombre de ses indésirables.

Alphonse Areola, Thilo Kehrer, Georginio Winaldum, Colin Dagba et Ander Herrera ont ainsi fait leurs valises. Mauro Icardi et Julian Draxler s’accrochent encore au PSG, mais les Rouge et Bleu ont toujours bon espoir de voir deux autres éléments partir : Leandro Paredes et Keylor Navas. Le premier est annoncé en prêt à la Juventus (avec une option d’achat d’environ 15 M€) et le deuxième est attendu à Naples où un contrat de deux ans est prêt à être signé.

La Juve a une alternative à Paredes

Mais attention à ne pas trop faire traîner les choses. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport indique que le Napoli doit encore patienter, car Navas n’arrive toujours pas à trouver un terrain d’entente avec son club. Pour rappel, nous vous avions révélé en exclusivité que Navas et Paris discutaient d’une résiliation. Or, les négociations semblent s'éterniser. Et ce n'est pas tout..

Alors que tout semblait bouclé, Leandro Paredes n’a pas encore signé à la Juventus. Sky Italie affirme même que l’opération pourrait capoter. D’autant que la Vieille Dame serait déjà en train d’étudier un plan B ! Il s’agit du Brésilien d’Aston Villa Douglas Luiz. Sous contrat jusqu’en 2023, ce dernier serait moins onéreux que l’Argentin du PSG. Affaires à suivre.