Monaco : Jean Lucas proche du départ !

Après un prêt réussi à Brest, Jean Lucas quittait l’OL pour rejoindre l’AS Monaco. Après une première saison correcte et un temps de jeu important (2 buts et 2 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues), le milieu de terrain brésilien joue beaucoup moins cette saison (6 apparitions en L1 dont 3 titularisations) et sa dernière apparition date du 27 octobre 2022 face à Ferencvaros.

En coulisse, le joueur n’est pas heureux et Paul Mitchell s’active pour lui trouver une porte de sortie, d’autant qu’il prend l’une des 4 places du club de la Principauté avec Guillermo Maripan (Chili), Vanderson (Brésil), Takumi Minamino (Japon). Elle pourrait se trouver au Brésil puisque selon nos informations, deux clubs brésiliens sont intéressés dont Palmeiras. Ce club est celui de Danilo, cible de choix de l’ASM depuis plusieurs mois pour le poste de milieu de terrain. L’avenir de Jean Lucas semble donc s’inscrire très loin du Rocher, reste désormais à savoir où rebondira le milieu brésilien de 24 ans.

