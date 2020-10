Harry Maguire se fait démonter par la presse anglaise, l'Italie scandalisée par les décisions suite à Juve-Napoli

La suite après cette publicité

Maguire se fait démonter par la presse anglaise

Grosse claque pour la sélection anglaise hier soir à Wembley. Les Three Lions ont été battus par le Danemark à domicile (0-1) et rechute après leur victoire du week-end dernier contre la Belgique. Pour la presse anglaise, un homme a grandement participé à cet échec, c'est Harry Maguire. Le défenseur central de Manchester United a choqué hier, blessant l'attaquant de l'OGC Nice, Kasper Dolberg, suite à un tacle assassin. Un autre en début de match lui avait déjà valu un carton jaune. Il a donc été expulsé à la demi-heure de jeu. Reece James a ensuite, lui aussi, été exclu en fin de match. Ce qui fait dire au Times que «l'Angleterre a perdu la tête» hier. Pour le Daily Express, «Harry Maguire était sale» hier. The Guardian a voulu souligner «l'horreur» de ses gestes pendant que le Daily Mail s'offrait un jeu de mots avec le film «Quand Harry rencontre Sally» : «quand Harry s'est trouvé idiot», titre le tabloïd.

L'Italie sous le choc de la décision suite à Juve-Napoli

Défaite 3-0 sur tapis vert et 1 point en moins au classement de la Serie A. Voilà la sanction qu'un juge a infligée au Napoli après le report de son match il y a 15 jours sur la pelouse de la Juventus. Les Napolitains avaient été empêchés de décoller vers Turin par les autorités sanitaires pour disputer cette rencontre, suite à la découverte de plusieurs cas de Covid-19 au sein du club napolitain. Une double sanction qui passe mal en Italie. Le Corriere dello sport titre : «quelle claque pour le Napoli !» La Gazzetta dello sport explique que c'est «un sacré coup» porté au club d'Aurelio De Laurentiis alors que le Quotidiano Sportivo souligne la volonté de faire appel du club napolitain. L'affaire est donc loin d'être terminée.

Les secrets de la méthode Koeman

Le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman semble déjà faire l'unanimité au sein du club. Du moins, c'est la conclusion que l'on peut en tirer si l'on en croit les unes de Sport et Mundo Deportivo ce matin. Le dernier cité dévoile ce matin sur sa couverture les secrets de la méthode du coach batave qui s'appuie sur 4 principes. De l'intensité, que ce soit à l'entraînement et en match. Un système en 4-3-2-1 et un onze type qui se dégage rapidement dans l'esprit du coach. Des joueurs qui jouent à leur poste. Et un dialogue permanent avec les joueurs et surtout ses cadres. Ce qui semble plaire à tout le monde, selon Sport. Et premier lieu à Lionel Messi, ravi de la communication de son entraîneur et de sa manière de valoriser le travail.