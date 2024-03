Le Real Madrid a bouclé une nouvelle recrue pour la saison prochaine

Kylian Mbappé sera le grand renfort galactique du Real Madrid cet été. Comme révélé par nos soins début janvier, le Bondynois défendra les couleurs du club de la capitale espagnole dès la reprise de la Liga en août, si on part du principe qu’il ne participera pas aux Jeux Olympiques comme cela semble être la tendance. Mais forcément, il ne sera pas le seul joueur à s’engager avec le plus grand club du monde.

Les Merengues ont un effectif assez limité quantitativement parlant, notamment dans le secteur offensif. C’est un sujet qui inquiétait beaucoup les fans et les observateurs madrilènes avant que la saison ne démarre, même si la suite des évènements et les bons résultats obtenus par l’équipe ont un peu dissipé ces doutes. Et forcément, des renforts sont attendus cet hiver. Selon divers médias espagnols, comme Onda Cero ou Defensa Central, le Real Madrid a bouclé le transfert d’un attaquant pour cet été.

Un chèque minuscule

C’est un joueur déjà bien connu des Merengues, puisqu’il s’agit de Joselu. L’attaquant espagnol est pour l’instant seulement prêté par l’Espanyol, et les Madrilènes ont l’intention de lever l’option d’achat. Cette dernière est presque ridicule, puisqu’elle n’est que de 1,5 million d’euros, une bouchée de pain pour le Real Madrid, surtout au vu des performances convaincantes du Galicien.

Il faut dire que le joueur de 33 ans est particulièrement performant, notamment en sortie de banc. Cette saison, il a déjà inscrit 14 buts avec le Real Madrid toutes compétitions confondues. En plus d’avoir une mentalité et un comportement décrits comme impeccables par les médias madrilènes. Le joueur qui disputera probablement l’Euro avec l’Espagne va donc être récompensé avec ce transfert définitif à Madrid, pour le plus grand bonheur de la plupart des observateurs et de Carlo Ancelotti, qui l’a encensé à de nombreuses reprises.