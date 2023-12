La Ligue 2 s’intéresse à Mollo Bessala

Ces dernières années, les clubs de Ligue 2 n’hésitent pas à tenter des coups pour renforcer leur effectif. Des coups qui n’évoluent pas spécialement dans des championnats médiatisés. Les championnats des pays de l’Est intéressent ainsi de plus en plus. Et selon nos informations, certaines écuries de L2 observent actuellement une pépite du championnat… estonien.

D’après nos indiscrétions, Mollo Bessala, attaquant camerounais de 20 ans est dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 2. Ce jeune talent qui évolue sous les couleurs du FCI Levadia a marqué 13 buts en championnat cette année. Il a logiquement été élu meilleur jeune joueur du championnat et a tapé dans l’oeil de plusieurs observateurs. Il pourrait ainsi rapidement faire ses valises.