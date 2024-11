Lens - OM : Neal Maupay continue d’éteindre la concurrence avec Elye Wahi

Après un échec cuisant contre l’AJ Auxerre à domicile avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi devait réaliser un gros coup samedi soir et envoyer un message direct à la concurrence. Face au RC Lens sur la pelouse du stade Félix-Bollaert, l’entraîneur italien a décidé de refaire confiance à Neal Maupay sur la pointe de l’attaque marseillaise. Pour la troisième fois consécutive, l’ancien buteur d’Everton était aligné dès le départ aux côtés de Mason Greenwood. Mis en concurrence avec l’autre recrue estivale, Elye Wahi, le natif de Versailles tente de prendre les devants dans la hiérarchie dès qu’il en a l’opportunité. En bonne forme lors de ses dernières sorties, Maupay avait l’occasion d’accroître un peu plus la distance avec son coéquipier. Surtout que cette rencontre face aux Sang et Or était importante pour Wahi qui retrouvait son ancien public et ses camarades lensois après son transfert polémique vers Marseille l’été dernier.

Pourtant, Roberto De Zerbi a toujours voulu éteindre le sentiment d’une concurrence et préfère ainsi parler de profils utiles et différents : « il n’y a pas de compétition entre Maupay et Wahi. Ce sont deux joueurs différents avec une expérience différente. Maupay sort d’un très bon match à Nantes. La hiérarchie reste la même entre Wahi et Maupay. De match en match, je dois observer qui a le meilleur état de forme. Je suis toujours aussi amoureux de Wahi en tant que joueur et de ses qualités. Les deux joueurs ont une expérience différente. Le 9 ne doit pas savoir que marquer, il doit savoir presser et ce n’est pas quelque chose que nous faisons très bien », avait-il en effet confié en conférence de presse. Mais aujourd’hui, la vérité dit autre chose : Maupay prend incontestablement le dessus sur son concurrent… Pendant que le public lensois sifflait Wahi à chaque mention de son nom, Maupay continuait de remporter son duel dans la rotation jusqu’à sa sortie dans le temps additionnel, ce qui a laissé une poignée de secondes à l’ancien Lensois dans le brouhaha de Félix-Bollaert.

Encore une fois décisif !

Mais tout n’avait pas commencé de la meilleure des manières pour l’attaquant marseillais. En effet, Maupay a complètement loupé son face-à-face en ne cadrant pas sa tentative (41e) avant la pause. Fort heureusement pour l’OM, il a bien réagi par la suite. Une prestation aux deux visages, d’une efficacité létale - à l’image de l’équipe : « c’est une victoire très importante sur un terrain où il est très difficile de gagner. Lens est une équipe très forte physiquement, qui pratique le marquage individuel sur tout le terrain. C’était un match très dur, on a souffert lors des vingt premières minutes parce que, peut-être, on avait gardé en nous le match contre Auxerre. On a mieux fait ensuite, et je pense qu’on a mérité notre victoire, surtout au regard de la deuxième période », a expliqué l’entraîneur italien. Mais en seconde période, Neal Maupay s’est montré décisif en délivrant une formidable offrande à Valentin Rongier pour l’ouverture du score marseillaise. Il a ensuite été l’auteur de la deuxième passe décisive avec un joli décalage pour Luis Henrique. Il a terminé la rencontre avec une quarantaine de ballons touchés pour seulement 12 petites pertes de balles, soit un total de passes réussies de 71%.

Impliqué dans trois des cinq derniers buts de l’OM en Ligue 1 (1 réalisation, 2 passes décisives), Neal Maupay continue de se montrer capital dans le collectif offensif marseillais, à la création notamment grâce à une magnifique polyvalence et une complémentarité sans faille avec ses coéquipiers offensifs : « il y a des moments différents dans un match, et on a réussi à enlever de notre esprit cette défaite face à Auxerre qui nous a vraiment fait mal. On a souffert énormément lors des 20-25 premières minutes, mais je crois que dès la deuxième partie de la première période, on a commencé à bien jouer et le match s’est équilibré. Après la pause, on était vraiment bien et on n’a pas souffert, on aurait même pu marquer plus de buts », a conclu De Zerbi. L’heure est arrivée pour Elye Wahi de très vite réagir, car il ne fait plus trop de doute sur l’identité du numéro 9 titulaire de l’Olympique de Marseille.