Equipe de France : tout le monde s’emballe pour Bradley Barcola

Kylian Mbappé parti du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, Bradley Barcola (22 ans) prend ses responsabilités. Déjà en vue l’année dernière, l’ailier gauche formé à l’Olympique Lyonnais est parti fort sur ce début de saison. Sur les trois premiers matches de Ligue 1, il compte déjà 4 buts et fait des misères à ses adversaires dans son couloir. En progression constante, c’est fort d’un nouveau statut qu’il débarque à ce rassemblement international de septembre.

Avant de défier l’Italie ce vendredi et la Belgique ce lundi, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, avait distribué les bons points : «il est en pleine confiance, il fait les bons choix, les bons gestes. C’est ce qu’on demande à un joueur offensif, il a toujours eu cette capacité à créer des déséquilibres, à marquer, plus il sera efficace, plus ça sera mieux pour lui. Ça demande de la continuité sur le temps, de maintenir cette exigence-là, il fait un très bon début de saison.»

Ses coéquipiers sont conquis

Outre le coach des Bleus, ses coéquipiers sont également heureux de pouvoir compter sur lui dans l’équipe. Petit nouveau de l’équipe de France présent ce mardi en conférence de presse, le défenseur du Séville FC, Loïc Badé, a été très enthousiaste en moment d’aborder le cas de son partenaire : «je l’ai côtoyé lors de l’Euro Espoirs (2023 ndlr). Tout ce qu’il fait avec le PSG et l’équipe de France, ça ne m’étonne pas. Il affiche toujours un top niveau. C’est un top joueur.»

Également présent dans le groupe France U21 lors de l’Euro 2023, le nouveau joueur de l’AS Roma, Manu Koné, a aussi plaidé en la faveur de Bradley Barcola en validant sa progression : «je ne suis pas surpris de la manière dont il joue au PSG. Ça allait venir petit à petit. C’est bien pour lui, on est content pour lui et on espère qu’il continuera comme ça.» A tout niveau, Bradley Barcola est en train de mettre tout le monde d’accord à son sujet.