Séville : l’énorme coup de gueule de Lucas Ocampos contre l’arbitrage

Le Séville FC a passé un début de soirée compliquée à Saint-Sébastien. La formation andalouse s’est inclinée sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1) pour le compte de la 14e journée de Liga. Une rencontre marquée par deux expulsions côté sévillan, avec les rouges écopés par Sergio Ramos (tacle dangereux) et Jesus Navas (contestation - son premier après 484 matches dans le championnat espagnol). Des décisions arbitrales qui passent pas pour l’ancien Marseillais Lucas Ocampos, qui fulminait de colère après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

«Les arbitres et la Liga permettent à d’autres équipes plus hiérarchisées de dire beaucoup de choses, mais pour nous, c’est toujours un carton rouge et il y a un mais. Je ne dis pas qu’il ne faut pas lui donner de carton rouge, je veux qu’ils soient justes avec tout le monde. J’espère que lorsque d’autres équipes et d’autres joueurs parleront ou diront des choses aux arbitres, ils seront évalués de la même manière», a-t-il lâché au micro de DAZN. Avec cette défaite, Séville reste 15e du classement, à 4 points de la zone rouge.