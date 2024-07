JO : Achraf Hakimi dépité après la défaite du Maroc contre l’Ukraine

Achraf Hakimi est arrivé en zone mixte, le visage contrarié, après la rencontre entre l’Ukraine et le Maroc (2-1) lors des Jeux Olympiques de Paris. En supériorité numérique après la 63ᵉ minute, les Marocains ont concédé un but ukrainien dans le temps additionnel. Pour Hakimi, son équipe devait faire beaucoup mieux devant le but. « Je n’ai pas beaucoup d’explications. On a manqué d’expériences, on n’a pas réussi à finir les actions alors qu’on avait eu beaucoup d’occasions. Je pense qu’on devait les marquer », a expliqué le latéral droit du PSG à Arryadia TV.

« Les tournois comme celui-là sont des compétitions de haut niveau, poursuit-il. Lorsque tu te crées autant d’occasions, tu es obligé de marquer un ou deux buts, sinon les autres équipes peuvent aussi marquer face à nous et tu peux perdre le match comme aujourd’hui. » Dans ce groupe B, composé aussi de l’Argentine et de l’Irak, toutes les équipes ont une victoire et une défaite. Les quatre nations peuvent encore espérer rallier les quarts de finale du tournoi olympique. Lors de la dernière journée des phases de groupes, le Maroc affrontera l’Iraq, tandis que l’Ukraine et l’Argentine se feront face (le 30 juillet).