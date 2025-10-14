Après Mkhitaryan, la jeunesse de l’Arménie poursuit son rêve de Coupe du monde

Dans l’histoire, il y a toujours eu des sélections incarnées par un homme. De la Roumanie de Gheorghe Hagi à la Suède de Zlatan Ibrahimovic, plusieurs nations se sont reposées sur un joueur mythique. Ces dernières années, le visage de l’Arménie a été Henrikh Mkhitaryan. Disposant d’un énorme CV à travers l’Europe, le milieu offensif a joué dans les plus grands clubs d’Europe (Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester United, Inter Milan). Avec sa sélection, le finaliste de la dernière Ligue des Champions a toujours répondu présent.

La suite après cette publicité

Du haut de ses 95 sélections, le meneur de jeu a compilé 32 buts. Avec ce statut de meilleur buteur de l’histoire de la sélection arménienne, Mkhitaryan a été élu meilleur joueur à onze reprises durant sa carrière. Une dépendance à Mkhitaryan qui n’a pourtant pas porté ses fruits. C’est simple : dans son histoire, l’Arménie n’a jamais réussi à se qualifier à l’Euro ni à la Coupe du monde. Une traversée du désert qui pourrait prendre fin avec la Coupe du monde 2026. Sous l’impulsion d’une jeune génération ambitieuse et talentueuse, l’Arménie peut viser la qualification pour le Mondial outre-Atlantique.

L’Arménie veut tout faire pour se qualifier à la Coupe du monde

Actuellement troisièmes du groupe F après trois journées, les Montagnards, comme ils sont surnommés, comptent une victoire et deux défaites. Balayés face au Portugal (5-0), ces derniers se sont imposés contre l’Irlande avant de perdre en Hongrie. Ayant un point de retard sur les Hongrois, ils affronteront l’actuel dauphin du groupe à Erevan le 13 novembre prochain. Outre ce match au sommet, il est également très important de gagner en Irlande ce mardi soir. Un match nul pourrait aussi faire leurs affaires, même si le goal-average de l’Arménie ne lui permettrait pas de dépasser la Hongrie qui affronte le Portugal dans le même temps.

La suite après cette publicité

Une rencontre cruciale pour le sélectionneur arménien, Yeghishe Melikyan, qui est prêt à aller à la guerre ce mardi en Irlande : «oui, je suis d’accord avec ce qu’il dit, que la détermination de l’Irlande, sa motivation et sa responsabilité sont les mêmes que les nôtres. Je comprends leur motivation. Nous sommes tous les deux dans la même situation : les deux équipes ont perdu des points lors du dernier match. Mardi, ce sera la guerre pendant le match et nous attendons de voir quel sera le résultat. J’ai dit après le match à Erevan que ce match serait de toute façon très différent. Je sais que l’équipe nationale irlandaise s’est très bien préparée, surtout mentalement car c’est sa dernière chance de se qualifier.»

Alors qu’une qualification passe forcément par une deuxième place synonyme de barrages, l’Arménie peut s’appuyer sur une jeune génération talentueuse. Le leader de cette nouvelle escouade s’appelle Eduard Spertsyan. Auteur de plusieurs saisons de haut niveau avec Krasnodar avec qui il a été champion de Russie la saison dernière, le milieu offensif compte 10 buts en 36 sélections. Parfois esseulé, celui qui a été lié à Lens à l’été 2024 peut désormais compter sur plusieurs joueurs qui performent en Europe. Auteur d’un but en six apparitions avec le Borussia Mönchengladbach, Grant-Leon Ranos est prometteur à 22 ans et peut représenter l’avenir en attaque. Ugochukwu Iwu, Georgi Harutyunyan et Nair Tiknizyan jouent respectivement au Rubin Kazan, à la Puskás Akadémia et à l’Etoile Rouge Belgrade. Performants et intégrés depuis quelques années à la sélection, ils symbolisent également cette jeune génération qui veut réaliser de grandes choses pour l’Arménie.