Chelsea casse sa tirelire et fait craquer Leicester pour Wesley Fofana

La suite après cette publicité

Il n'a que 21 ans, mais il poursuit son ascension fulgurante dans le monde du football. Après deux ans passés à Leicester, Wesley Fofana quitte les Foxes pour venir gonfler les rangs de Chelsea, toujours en Premier League. Les Blues viennent d'officialiser le recrutement du jeune défenseur central français ce mercredi, à quelques heures de la fin du marché des transferts.

« Wesley Fofana est un joueur de Chelsea après avoir quitté aujourd'hui Leicester City et signé un contrat de sept ans avec les Blues. L'un des jeunes joueurs les mieux notés de la Premier League arrive pour renforcer la défense de Thomas Tuchel pour la saison 2022/23, après les arrivées de Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella plus tôt cet été», indique le communiqué de l'écurie londonienne.

Fofana, bientôt défenseur le plus cher de l'histoire ?

Il s'agit là d'une folie réalisée par Chelsea. Pour attirer l'international Espoirs tricolore (5 capes) dans ses filets, le nouveau club de Todd Boehly a déboursé pas moins de 82 M€. Avec les bonus inclus dans cette opération, Wesley Fofana pourrait devenir le défenseur le plus cher de l'histoire du football (entre 90 et 95 M€), et ainsi détrôner Harry Maguire, vendu lui aussi par Leicester à Manchester United en 2019 contre 87 M€.

Si le talent du natif de Marseille n'est plus à prouver, et qu'il possède une importante marge de progression, le chèque signé par la direction des Blues paraît disproportionné et confirme que l'argent coule à flot au Royaume de Sa Majesté. Le joueur formé à l'AS Saint-Étienne, qui devrait toucher 10 M€ grâce aux 20% de plus-value négociée lors de son départ pour Leicester en 2020 (35 M€), n'a disputé que 37 rencontres de Premier League (52 au total avec les Foxes, pour 1 but et 1 offrande).

Les prestations autoritaires et pleines de maturité de Wesley Fofana sur les pelouses anglaises ont en tout cas convaincu Chelsea de casser sa tirelire pour lui, alors que les Blues continuent de renforcer un secteur orphelin d'Antonio Rüdiger et d'Andreas Christensen mais déjà rejoint par Kalidou Koulibaly. Victime d'une fracture du péroné en août 2021, le Frenchy avait raté une grande partie de la saison dernière sous les ordres de Brendan Rodgers. Son retour progressif à la compétition aura été gagnant. La grave blessure de Fofana n'aura finalement fait que retarder son incroyable progression depuis son départ de la Ligue 1.