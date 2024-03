Frank Leboeuf fracasse la direction de Chelsea

Mis en échec par Burnley hier (2-2), Chelsea reste dans le ventre mou de Premier League, bien loin des ambitions affichées en début de saison. Malgré des centaines de millions d’euros dépensés pour reconstruire l’effectif, les Blues de Mauricio Pochettino ne parviennent pas à produire leur football. Pour Frank Leboeuf, ancien joueur du club, la direction est à l’origine des mauvaises performances avec un effectif mal construit.

« Désolé, mais les membres du conseil d’administration ont détruit ce club. Comment reconstruire cela ? Je ne sais pas, ça va prendre beaucoup de temps. (…) Les joueurs ne savent pas quoi faire. Tant que vous n’avez pas des gens sur qui compter, c’est-à-dire des joueurs expérimentés, vous ne pouvez rien construire. C’est ce à quoi on est confronté quand on essaie de construire une équipe d’académie. C’est un manque de professionnalisme et c’est injuste pour les gens qui aiment ce club » a critiqué le champion du monde sur ESPN.