Will Still : mauvais perdant ?

Ce dimanche, l’OGC Nice recevait Reims avec l’envie de se relancer en Ligue 1. Pour ce match, c’est bien Francesco Farioli qui a remporté la bataille tactique puisque son équipe s’est imposée (2-1). Mais au-delà du résultat, le match a été marqué par de grosses tensions entre le technicien italien et Will Still. Après la rencontre, le coach rémois avait même violemment attaqué Farioli. «Quand tu marques un but, ne viens pas me narguer parce que j’ai juste envie de te frapper. Quand je célèbre, je le fais de l’autre côté des bancs. J’essaie de rester tranquille parce qu’il y a beaucoup d’émotions. Mais ne vient pas vers chez nous. Je ne trouve pas ça nécessaire.»

Des mots forts de la part de Will Still qui n’a donc pas du tout apprécié l’attitude de son adversaire du jour. Mais devant ces accusations, l’OGC Nice n’a pas tardé à réagir en publiant deux vidéos pour démonter complètement la version du technicien belge. Sur la première vidéo de l’un des deux buts, on voit le coach italien célébrer à l’opposé de Will Still et donc ne pas venir le chambrer comme annoncer. Sur la seconde, il ne célèbre même pas le but. De quoi rapidement éteindre la polémique…