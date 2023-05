OM : Jordan Veretout lance un avertissement au RC Lens

Après la belle victoire de l’Olympique de Marseille face à Angers au stade Vélodrome (3-1), Jordan Veretout est venu donner ses impressions sur la bataille finale avec le RC Lens pour la deuxième place de Ligue 1, qui va faire rage jusqu’au bout de la saison. «Après il manque encore des points mais nous on lâchera pas parce que c’est cette deuxième place qu’on veut aller chercher. On a fait ce faux pas la semaine dernière contre Lens qui fait mal mais on avait à coeur de réagir ce soir», a tout d’abord confié le milieu de terrain olympien avant de revenir sur la physionomie de la rencontre : «je pense qu’on l’a démontré de bonne manière. On a eu des occasions, on s’est projeté vers l’avant même si on prend ce but en milieu de première mi-temps qui nous fait mal et qu’on aimerait éviter mais on a su réagir, on a su rester concentré, ne pas paniquer et ensuite marquer ces buts même si on sait que ça peut se jouer aussi au goal average.»

La suite après cette publicité

Jordan Veretout est ensuite revenu sur le duel à distance que les Marseillais et les Lensois se livraient depuis maintenant plusieurs journées. «Il faut enchainer, aujourd’hui c’est +2 pour nous mais faut pas lâcher et continuer comme ça», a lancé le milieu de terrain phocéen. Le joueur de 30 ans s’est par la suite attardé sur les choix de son entraîneur Igor Tudor. «C’est défini comme ça (le tireur de pénalty, ndlr). Le coach a mis une liste. Je pense que le match à 2-1 est pas fait du tout et j’ai pris mes responsabilités et j’ai marqué ce soir. Je pense que le match c’est un ensemble. C’est toute une équipe qui gagne, c’est pas seul les buteurs et c’est tous ensemble qu’on pourra aller chercher cette deuxième place», a-t-il rappelé avant de conclure avec un message pour le RC Lens : «en tout cas on lâchera pas, on sait que Lens est devant. A eux de pas faire un faux pas parce que on sera derrière.»

À lire

OM-SCO : Alexandre Dujeux adore Igor Tudor