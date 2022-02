Pas retenu lors du match de samedi face à Lens (1-1), le défenseur central de l’OL Jérôme Boateng donne de ses nouvelles. Le joueur a été annoncé « malade » par son coach Peter Bosz, qui l’avait réintégré à son groupe la semaine dernière. « Il était malade. Il était vendredi avec nous à l'aéroport mais cette nuit il était malade » a justifié Bosz au micro d’Amazon Prime Video avant d’expliquer qu’il ne savait pas encore si l’Allemand de 33 ans reviendrait pour le moment dans le onze lyonnais.

La suite après cette publicité

L’ancien du Bayern a lui donné de ses nouvelles samedi soir en remerciant les supporters pour leur soutien. « Merci pour vos messages... J'ai juste eu quelques petits problèmes avec mon estomac ce soir, donc malheureusement je n'ai pas pu participer au match, ce qui m'a vraiment ennuyé, mais ce n'est rien de grave » a écrit le Lyonnais.

Thanks for your messages… I just had some smaller issues with my stomach tonight, so unfortunately it didn’t work out for the game, which really annoyed me, but it’s nothing serious. 🙏🏽✅ https://t.co/UK0Rur7GGn