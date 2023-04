Newcastle-Manchester United : les compositions sont tombées

Le podium de Premier League se joue ce dimanche. 5e du classement, Newcastle reçoit Manchester United dans son enceinte de St James’Park à partir de 17h30 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). En cas de victoire, les Magpies doubleraient les Red Devils, qui comptent 3 points de plus, et prendraient la 3e place.

La suite après cette publicité

Howe aligne un 4-3-3 sans surprise avec Trippier et Burn dans les couloirs défensifs et une charnière Schär-Botman. Longstaff, Guimaraes et Willock forment l’entrejeu, derrière le trio composé par Murphy, Isak et Saint-Maximin. En face, Ten Hag doit faire sans Casemiro, Van de Beek ou encore Eriksen pour son milieu de terrain. Sabitzer et McTominay feront ainsi office de double pivot, devant une défense Dalot-Varane-Martinez-Shaw. En pointe, Weghorst est soutenu par Antony, Fernandes et Rashford.

À lire

Premier League : Newcastle ne fait qu’une bouchée de Manchester United et monte sur le podium

Les compositions :

Newcastle : Pope - Trippier, Schär, Botman, Burn - Longstaff, Guimaraes, Willock - Murphy, Isak, Saint-Maximin.

La suite après cette publicité

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Shaw - Sabitzer, McTominay - Antony, Fernandes, Rashford - Weghorst.