Serie A : Naples dompte la Fiorentina et prend provisoirement la tête du championnat

La 19e journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec une alléchante opposition entre la Fiorentina et Naples. Auteure d’une belle saison, la Viola recevait des Partenopei qui avaient l’opportunité de prendre la première place au classement en cas de victoire. Malgré une première période équilibrée, c’est le Napoli qui a pris les devants grâce à un superbe numéro de David Neres qui, à l’issue d’un long une-deux avec Romelu Lukaku, a déposé plusieurs joueurs avant de crucifier David de Gea (0-1, 29e). Quelques minutes plus tard, Moise Kean, intenable cette saison, a cru égaliser mais son but était refusé logiquement pour une faute de main (37e).

Au retour des vestiaires, les Azzurri ont continué de se montrer menaçants et ont pris le large grâce à un penalty obtenu par Zambo Anguissa et transformé par Lukaku (0-2, 55e). Et malgré une double opportunité dangereuse pour Lucas Beltran et la formation de Florence (61e, 62e), Naples a tenu bon et a même enfoncé le clou grâce à Scott McTominay qui, comme Romelu Lukaku, a trompé son ancien coéquipier à Manchester United, David De Gea, d’une belle frappe du droit (0-3, 68e). Avec ce succès souverain, Naples s’empare à nouveau de la première place en attendant la rencontre de l’Atalanta Bergame face à la Juventus Turin le 14 janvier prochain. La Fiorentina reste sixième.