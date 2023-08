Gonçalo Guedes retourne en prêt au Benfica

Benfica a officialisé ce mardi le retour de Gonçalo Guedes, une nouvelle fois sous la forme d’un prêt. Après avoir été formé au sein du club lisboète, le Portugais avait débarqué au Paris Saint-Germain en 2017. Six mois plus tard et un début d’aventure délicat dans la capitale, le joueur de désormais 26 ans avait rejoint Valence avant d’être vendu définitivement au club espagnol un an plus tard. Arrivé l’été dernier à Wolverhampton, en provenance de Valence donc, pour un peu plus de 30 M€, le Lusitanien avait vécu un début de saison délicat en Angleterre, inscrivant seulement un seul petit but en 13 rencontres de Premier League.

La direction des Wolves avait alors décidé de prêter Gonçalo Guedes pour le relancer. Le Portugais avait donc fait son grand retour au Benfica en janvier dernier pour toute la fin de la saison. De retour en Angleterre au début du mercato estival, l’ancien joueur du PSG n’est finalement pas resté longtemps à Wolverhampton puisque son club formateur a officialisé un nouveau prêt ce mardi. «Benfica a renforcé son équipe de football professionnel avec l’arrivée de Gonçalo Guedes, dans le cadre d’un prêt valable jusqu’à la fin de la saison 2023/24, signé avec le club anglais de Wolverhampton», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du club lisboète.