Ligue des Champions, PSG : quels joueurs sont disponibles pour le choc face à Leipzig ?

En conférence de presse, Thomas Tuchel ne cache plus sa frustration au moment d'évoquer les hommes à sa disposition pour les prochains matches du Paris Saint-Germain. Confronté à une vague de blessés, l'Allemand doit bricoler, tout en faisant tourner les titulaires valides pour éviter la surchauffe. Car s'il a repris la tête de la Ligue 1, le club de la capitale se concentre désormais sur ses deux prochains rendez-vous de Ligue des Champions contre Leipzig.

Une double confrontation très importante pour les Rouge-et-Bleu en vue de la qualification pour les huitièmes de finale. Contre Nantes ce samedi, Tuchel avait d'ailleurs proposé un onze de départ original. Une nécessité pour lui. «L'équipe était mentalement fatiguée, il y a beaucoup de changements. Je savais que ce ne serait pas un match facile. Avec la fatigue, c'est comme ça». Reparti des bords de l'Erdre avec les trois points (3-0), l'Allemand a assuré l'essentiel. Une satisfaction également partagée par Keylor Navas.

«Je crois que l'équipe a fait une bonne partie, nous avons beaucoup de blessés, et des coéquipiers ont eu l'opportunité de jouer et ils l'ont bien fait. On est une équipe unie, nous sommes contents, et nous espérons pouvoir récupérer des coéquipiers pour les prochains matchs». Cependant, il y a quand même eu deux frayeurs durant la rencontre avec la sortie à la pause de Moise Kean (touché au mollet) et celle d'un Kylian Mbappé grimaçant en fin de match. A l'issue du match, Tuchel n'a pas voulu s'alarmer pour autant.

Paredes de retour ?

«Je pense qu'ils ont seulement de la fatigue. Kylian, ce n'est pas une blessure seulement de la fatigue. Pareil avec Mosie Kean. Il a pris trop de coups. C'était très douloureux. Il m'a dit "je peux continuer", mais j'ai dit non, ce n'est pas le moment de prendre des risques. J'espère vraiment qu'on n'a pas encore de joueurs blessés», a-t-il déclaré en conférence de presse, en espérant sans doute que les examens médicaux ne viendront pas le contredire ces prochaines heures.

Si l'on en croit le coach parisien, Kean et Mbappé devraient donc être aptes à jouer contre Leipzig, dans quatre jours. Mais qui d'autres ? Pour rappel, Neymar, Marco Verratti, Juan Bernat, Leandro Paredes, Mauro Icardi et Julian Draxler sont tous à l'infirmerie. Peut-on espérer des bonnes nouvelles d'ici mercredi ? «J'espère que Leo Paredes va s'entraîner lundi avec nous. Peut-être Mauro Icardi, mais je ne suis pas sûr. Le seul gars qui peut s'entraîner avec nous, c'est Leo», a-t-il indiqué. Dans cette longue liste, seul Paredes semble donc potentiellement capable d'être de la partie. Et encore, Tuchel n'a pas affiché un gros optimisme. Sans doute prie-t-il pour qu'il n'y ait pas d'autres mauvaises surprises lors des prochains entraînements.