BL : le Bayern s'amuse face à Bochum

Le Bayern Munich s'est facilement imposé sur la pelouse de Bochum (0-7). Leroy Sané et Matthis De Ligt, pour leur première titularisation en Bundesliga, ont marqué en première période. Dès les premières minutes du match, à la suite d'une remise de Kingsley Coman, l'international allemand a envoyé le ballon dans la lucarne de Manuel Riemann (4e). Puis ce fût au tour du Néerlandais de marquer sur un corner mal négocié par le portier de Bochum (25e). Les Munichois ont continué de marcher sur leurs adversaires avec une nouvelle réalisation quelques minutes plus tard. Kingsley Coman a profité d'une nouvelle erreur de la défense de Bochum pour inscrire le troisième but de la partie (33e). Juste avant la mi-temps et après avoir vu son premier but refusé pour une main (40e), Sadio Mané a pris ses responsabilités en dribblant Saidy Janko dans la surface avant d'armer une frappe imparable pour le gardien de Bochum (42e).

A noter la superbe performance de Kingsley Coman dans cette première période. L'international tricolore a réalisé deux passes décisives sans oublier son but en 45 minutes. L'attaquant français est d'ailleurs reparti sur les mêmes bases dans le second acte. C'est lui qui est venu provoquer la faute de Saidi Janko pour offrir le doublé à Sadio Mané sur pénalty (60e). Les Bavarois auraient même pu gagner encore plus largement avec un peu plus de réalisme mais Joshua Kimmich et Kingsley Coman, encore et toujours lui, ont raté le cadre (respectivement à la 52e et à la 57e). Bochum et sa défense ont fini par complètement craqué. Cristian Gamboa est venu tromper son propre gardien sous la pression de Leroy Sané après un bon travail de Serge Gnabry (69e). Rentré quelques minutes avant à la place de Muller (67e), l'attaquant allemand de 27 ans a conclu le récital de son équipe avec un dernier but (76e). Bochum n'a pas réussi à sauver l'honneur mais a touché le poteau de Manuel Neuer peu de temps après (78e). Le champion d'Allemagne en titre prend donc la tête du classement provisoire après ce troisième et large succès en autant de rencontres.