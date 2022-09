JT Foot Mercato : Chelsea veut tout rafler sur le mercato

La suite après cette publicité

Chelsea en folie

Chelsea a bien fait de Christopher Nkunku sa priorité absolue sur le mercato. Et l’intérêt pourrait être réciproque, car le Français a toujours expliqué qu'il faisait de la Premier League un objectif. En plus, il dispose aujourd'hui d'une clause libératoire à 60 M€, ce qui le rend plus qu'abordable pour les Blues. Et les Blues rêvent aussi de Jude Bellingham pour dynamiter le milieu de terrain vieillissant des Londoniens. Ils sont même prêts à mettre 145 M€ sur la table de Dortmund d’après The Daily Telegraph. Puis Chelsea espère toujours s’offrir Denzel Dumfries. Déjà courtisé par le club lors du dernier mercato estival, le piston droit de l'Inter Milan a répondu à la sollicitation des Blues via De Telegraaf cette semaine. « L'intérêt me flatte, bien sûr. Mais je me concentre maintenant uniquement sur l'Inter. Nous voulons gagner le Scudetto parce que nous l'avons perdu la saison dernière » a lâché le Néerlandais. Puis selon La Gazzetta Dello Sport, Romelu Lukaku n'aurait pas l'intention de revenir du côté de Londres. Il veut s’inscrire dans la durée avec l’Inter Milan. Enfin, en défense, Thiago Silva a fait une sacrée annonce cette semaine. Le défenseur de 38 ans ne serait pas contre prolonger avec Chelsea.

Les dettes de Barcelone

Le FC Barcelone a bien dépensé cet été pour s’offrir des recrues de luxe. Et bien maintenant, il faut passer à la caisse. Catalunya Radio a publié un rapport financier mis à disposition par les Barcelonais qui nous éclairent bien sur le sujet. On y apprend que Barcelone doit encore 52 M€ à Manchester City pour le transfert de Ferran Torres en janvier dernier. Ils n'ont donc réglé que 3 M€ à l'heure actuelle. Ensuite, le média révèle que les Catalans doivent encore 42 M€ à l'Ajax Amsterdam. Dans le détail, ils ont encore 32 M€ à régler pour le transfert de Frenkie de Jong qui date de 2019 et 10 M€ pour celui de Sergiño Dest. Et ce n’est pas fini, le Barça doit encore donner 36 M€ à la Juventus pour Miralem Pjanic. Liverpool réclame encore 4 M€ pour le transfert de Coutinho. Au final, à vos calculettes, le FC Barcelone doit un peu moins de 150 M€ aux clubs européens.

La pépite australienne

Newcastle vient d'annoncer avoir trouvé un accord avec le club australien des Central Coast Mariners quant au transfert du prometteur Garang Kuol pour janvier 2023. Le jeune attaquant de 18 ans qui a notamment été sélectionné dans l'équipe All-Stars 2022 de A-League. Il a inscrit 4 buts en 8 apparitions dans le Championnat australien la saison passée. La pépite était convoitée par le Borussia Dortmund et le Celtic Glasgow. Le jeune international australien rejoindra les Magpies après la Coupe du Monde.