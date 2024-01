PSG : bonne nouvelle pour Warren Zaïre-Emery

Hier soir, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions face à Toulouse. Mais les Parisiens ont appris une mauvaise nouvelle puisque Milan Skriniar, sorti sur blessure, pourrait manquer plusieurs mois de compétition voire même le reste de la saison selon RMC Sport.

La suite après cette publicité

Egalement inquiet pour Warren Zaïre-Emery (17 ans), touché à la cheviille droite, le PSG a reçu des nouvelles rassurantes. En effet, RMC parle d’un simple coup sans gravité. Luis Enrique et son staff peuvent être soulagés, eux qui doivent faire sans Milan Skriniar et Gabriel Moscardo (blessé à son arrivée à Paris et absent trois mois).