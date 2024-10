Lens : l’anecdote amusante de Still sur Khusanov et Chavez

Actuellement sixième de Ligue 1 avec deux victoires et quatre nuls, le RC Lens marche au ralenti depuis quelques semaines. L’une des raisons est le calendrier puisque les Artésiens ont partagé les points avec Monaco, l’Olympique Lyonnais, Rennes et Nice, quatre concurrents aux places européennes. Globalement solides, dans ce début de saison, les Nordistes s’adaptent bien au nouvel entraîneur Will Still. Le Belge s’est vite mis son groupe dans la poche et a d’ailleurs évoqué une anecdote amusante sur son homme fort du moment, le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov (20 ans).

«C’est Kodir, il ne parle pas, mais il est bon. Son meilleur pote, c’est Jhoanner Chavez. Je n’ai pas la moindre idée de comment ils communiquent. Il est top. Il est ouvert et prend des cours de français avec tous ceux qui doivent prendre des cours de français. Tant qu’il sourit et qu’il rigole, je suis un homme heureux. Il n’y a aucun souci d’intégration ou de langue. Même si ça fait bateau, le foot est vraiment une langue internationale, tout le monde se comprend», a ainsi déclaré le coach belge avec amusement suite au match contre Nice (0-0).