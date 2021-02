L'Atlético Mineiro se prépare déjà au départ de Jorge Sampaoli à l'OM

Le banc de touche de l'Olympique de Marseille a peut-être trouvé preneur. Il s'agit de Jorge Sampaoli. RMC Sport expliquait ce lundi que l'Argentin souhaitait rejoindre l'écurie phocéenne. Une envie confirmée ce mardi par UOL Esporte au Brésil.

L'Argentin a posé ses conditions, à savoir terminer la Série A avec son club actuel, l'Atlético Mineiro, toujours candidat au titre à quatre journées de la fin du championnat. Le technicien partirait ensuite avec le sentiment du devoir accompli, considérant déjà avoir réalisé une bonne saison.

Une clause à régler pour l'OM

La formation auriverde est prévenue et ne devrait pas s'opposer à son départ. S'il espérait pouvoir prolonger son contrat d'un an (soit jusqu'en décembre 2022), le président Sérgio Coelho, qui vient de recruter Hulk et Dodô, ne fera pas de folies pour le retenir, sachant que l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste lui coûte déjà très cher (335 000€ par mois).

Il s'est même déjà mis en quête de son successeur avec quelques noms sur la table, Cuca et Tiago Nunes notamment. Il ne reste donc plus à l'OM qu'à patienter jusqu'à la 38e et dernière journée de Série A, prévue pour le 26 février, et à régler le montant de sa clause libératoire, compris entre 670 000€ et 1,24 M€ selon les sources au Brésil. Jorge Sampaoli n'a jamais semblé aussi proche de l'OM.