Éliminatoires CdM : Rodrygo sauveur du Brésil face à l’Équateur

Rodrygo a sorti le Brésil d’un bien mauvais piège. Pour ce premier match international de la saison 2024/25 pour la Seleçao, les coéquipiers de Vinicius Jr. se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) face à l’Équateur. Un victoire obtenue grâce à un exploit solitaire de Rodrygo, conclu par une frappe contrée à l’entrée de la surface qui termine sa course au fond des filets de Galíndez (30e). Auteur du seul but du match, le joueur du Real Madrid confirme son bon début de saison en Espagne, quelque peu éclipsé par l’arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengues.

Dans une rencontre assez fermée, sans trop d’occasions, les Auriverdes sont donc finalement parvenus à se défaire de l’Équateur d’un certain Willian Pacho, nouvelle recrue parisienne cet été. Une victoire qui va faire du bien à la Seleçao qui restait sur trois défaites consécutives dans ses éliminatoires face à l’Argentine, l’Uruguay et la Colombie. Le Brésil pointe désormais à la quatrième place, tandis que l’Équateur est sixième. Les deux nations sont pour le moment qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. De son côté, la Colombie n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face au Pérou alors que l’Uruguay a concédé le nul (0-0) contre le Paraguay.