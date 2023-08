OM : accord trouvé entre Mattéo Guendouzi et la Lazio

La suite après cette publicité

L’histoire d’amour avait bien commencé entre Mattéo Guendouzi et l’Olympique de Marseille. Prêté par Arsenal, le milieu français a rejoint la cité phocéenne avec l’envie de passer un cap et d’aider le club à retrouver son meilleur niveau. Convaincu par Jorge Sampaoli, l’international tricolore a vécu une première année réussie chez les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Il était d’ailleurs resté définitivement en fin de saison.

Lié aux Olympiens jusqu’en 2025, Guendouzi a eu plus de mal l’an dernier sous les ordres d’Igor Tudor. Approché par Aston Villa durant le mercato d’hiver, il était finalement resté. Cet été, il devrait prendre la poudre d’escampette. L’OM a ouvert grand la porte à son départ. Pendant longtemps, le joueur n’était pas emballé par cette idée. Finalement, il a accepté de quitter Marseille cet été.

Guendouzi s’est entendu avec la Lazio, pas l’OM

Et c’est du côté de l’Italie qu’il devrait continuer sa carrière. Priorité de Maurizio Sarri, Mattéo Guendouzi se rapproche de la Lazio comme expliqué sur notre site. Ce vendredi matin dans ses pages intérieures, le Corriere dello Sport assure même qu’un accord a été trouvé entre le footballeur âgé de 24 ans et l’écurie romaine. Si tout se passe comme prévu, il signera un contrat de 5 ans en faveur de la Lazio. En ce qui concerne son salaire, il touchera 2,5 millions d’euros par année. Tout est donc bouclé entre le milieu et le club italien.

Mais les Romains vont devoir maintenant s’entendre avec l’Olympique de Marseille. Depuis plusieurs jours, on entend que la Lazio a proposé 15 millions d’euros et que Pablo Longoria en attend plutôt 20. Le Corriere dello Sport précise que l’OM veut 18 millions d’euros pour son joueur. Les négociations promettent donc d’être animées dans les prochains jours. Mais la Lazio peut compter sur un allié de taille avec Guendouzi, qui veut absolument rejoindre la capitale italienne et découvrir un nouveau championnat après la L1, la Premier League et la Bundesliga.