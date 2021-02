OM - L1 : JHE veut réduire le nombre de clubs

Depuis quelques semaines maintenant, des voix se font entendre concernant une réduction du nombre de clubs dans l'élite française. Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), en est un partisan et il est rejoint par quelques présidents de Ligue 1. Interrogé à ce sujet lors d'une conférence organisée par le Financial Times, qui se déroule sur ce mercredi et ce jeudi, Jacques-Henri Eyraud a aussi été dans ce sens.

« Vingt clubs, ce n'est plus viable. C'est trop. On ne peut plus jouer tous les trois jours. Cette réflexion progresse en France », a expliqué le président de l'Olympique de Marseille ajoutant que c'était très dur pour les joueurs. En Europe, dans le BIG 5 (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie et France), seule la Bundesliga a un championnat composé de 18 formations.