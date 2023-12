La CAN 2023 provoque une razzia terrible à l’OM !

L’OM sait désormais à quoi s’en tenir. Alors que la CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d’Ivoire, les Phocéens vont devoir se passer de huit joueurs dans les semaines à venir. Appelé avec la RD Congo, Chancel Mbemba manquera à l’appel. Tout comme François Mughe et Simon Ngapandouetnbu, convoqués avec le Cameroun. Présents au sein de la liste du Maroc, Amine Harit et Azzedine Ounahi seront également absents avec les Olympiens.

La suite après cette publicité

Par ailleurs, Aliou Cissé vient de dévoiler son groupe de 27 joueurs qui tentera d’offrir un nouveau sacre au Sénégal. Parmi cette liste, on retrouve trois autres marseillais avec Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Autant d’absences qui pourraient amener Gennaro Gattuso à modifier son système tactique dans les jours à venir. En attendant le mercato hivernal et de possibles arrivées, l’OM peut malgré tout se réjouir de conserver Bamo Meïté, non retenu avec la Côte d’Ivoire, dans ses rangs alors que le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et la Centrafrique de Geoffrey Kondogbia ne se sont pas qualifiés.