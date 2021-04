Lille : Burak Yilmaz suspendu face à Lens

Face à Lyon, Lille a encore une fois pu compter sur Burak Yilmaz pour renverser la rencontre. L’attaquant turc a inscrit un doublé décisif pour donner trois précieux points à son équipe dans la course au titre. Mais il sera suspendu lors de la prochaine journée face à Lens. Une très mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier.

Burak Yilmaz (35 ans) va manquer la prochaine rencontre face à Lens. La raison ? Après avoir inscrit le but de la victoire face à Lyon, l’ancien attaquant de Besiktas a enlevé son maillot et a donc écopé d’un nouveau carton jaune, le troisième sur les dix derniers matches. Règlement de la LFP oblige, il devra purger un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes et ce sera face à Lens. Une absence de taille pour Lille qui va perdre l’homme aux 14 buts et 5 passes décisives cette saison.