PSG : Marquinhos répond lui aussi à la polémique sur l'écologie

Malgré la victoire du Paris Saint-Germain face à la Juventus (2-1) pour débuter sa campagne de Ligue des Champions, la polémique sur les paroles de Kylian Mbappé et de Christophe Galtier était toujours au centre des discussions, ce mardi soir. Un sujet dont s'est emparé Marquinhos, le capitaine des Rouge et Bleu, en zone mixte d'après match.

« La polémique sur les voyages en avion ? Le club est en train de discuter, laissons faire ceux qui s'en occupent. Nous on n'a pas de souci, si c'est pour le bien de l'écologie, on a déjà pris le train, au Japon, en sélection aussi. Si c'est mieux pour la planète, on va le faire » a ainsi déclaré le défenseur central de 28 ans. Un sujet capital pour certains, une « blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût » pour Christophe Galtier : il n'en demeure pas moins que rien n'est jamais parfait au Paris Saint-Germain.