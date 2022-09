LdC : Neymar et Mbappé font plier la Juventus !

La suite après cette publicité

Après un début de saison canon en Ligue 1 avec 24 buts marqués (dont 16 pour le trio Messi-Neymar-Mbappé), c'est peu dire que le PSG était déjà attendu au tournant pour son entrée en lice en Ligue des Champions. D'autant que c'était la Juventus qui se présentait au Parc des Princes. Et cela démarrait parfaitement bien pour les hommes de Christophe Galtier qui trouvaient la faille grâce à l'inévitable Kylian Mbappé. Servi par une louche délicieuse de Neymar, le champion du monde 2018 fusillait le portier turinois dans une ambiance survoltée.

Un début de match idéal qui ne refroidissait pas des Italiens plutôt discrets, mais qui auraient pu égaliser sur une tête canon de Milik (19e) à bout portant, mais un arrêt superbe sur sa ligne de Gigi Donnarumma sauvait les siens. D'autant que 3 minutes plus tard, l'insatiable Kylian Mbappé doublait la mise pour le PSG du plat du pied sur un superbe service d'Achraf Hakimi. La Juve était KO debout et les anciens Parisiens Leandro Paredes et Adrien Rabiot étaient transparents malgré une petite baisse de régime du PSG en fin de première période qui s'est contenté de faire tourner la balle.

Au retour des vestiaires, la Vieille Dame restait amorphe. Et sur un superbe débordement de Nuno Mendes, Neymar manquait de tripler la mise (48e), la faute à un Perin vigilant. Kylian Mbappé enchaînait et plaçait un contre supersonique, mais la frappe de l'attaquant français était totalement dévissée alors que Neymar attendait le ballon. Mais contre toute attente et au plus fort de la domination parisienne, la Juventus revenait au score après une sortie totalement ratée de Donnarruma qui profitait à McKennie qui prenait le dessus de la tête sur la défense parisienne pour marquer dans le but vide (53e). Stupeur Porte de Saint Cloud, d'autant que Vlahovic manquait d'égaliser sur une belle tête bien sauvée sur sa ligne par le portier italien du PSG, impeccable cette fois-ci (55e).

Il fallait quasiment 10 minutes pour voir le PSG réagir. Après un superbe enchaînement, Verratti, Neymar, Messi, ce dernier lançait parfaitement Kylian Mbappé qui ratait encore le cadre (63e). Messi confirmait la bonne passe parisienne en envoyant sa spéciale du pied gauche à un bon mètre des buts turinois (66e). Mais une fois encore, Paris déchantait et manquait de revenir à 2-2 après un gros raté de Nordi Mukiele dans la surface. Fort heureusement, Donnarumma sauvait les siens d'une belle parade (81e). Neymar puis Mbappé avaient l'occasion de donner deux buts d'avance au PSG mais finalement hormis l'entrée en jeu de Carlos Soler et la sortie sous les sifflets du Parc d'Adrien Rabiot le score n'évolua plus. Score final 2-1 pour le PSG. Avec cette victoire de prestige face à une Juventus finalement plutôt accrocheuse, le club francilien a bien lancé sa campagne, et peut affronter les déplacements en Israël puis à Paris face au Benfica avec une grande sérénité.

Revivez le film du match PSG-Juventus.