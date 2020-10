OM : Villas-Boas donne ses méthodes pour relancer la machine

La suite après cette publicité

La trêve internationale aura-t-elle fait du bien à l'Olympique de Marseille ? Déjà, André Villas-Boas se satisfera de récupérer ses internationaux plutôt frais. « On est content, ils n'ont pas été utilisés. Kevin (Strootman), Mandanda, Duje (Caleta-Car), Sakai sont là », a glissé le coach portugais en conférence de presse. Ensuite, il faudra mettre un terme à la série de 4 matches sans victoires en cours en championnat (3 nuls, 1 défaite), face à Bordeaux samedi. Pour entamer la campagne de la Ligue des Champions face à l'Olympiakos dans une dynamique positive.

« On n'est pas bon en ce moment, mais de toute façon, ce n'est que le début de la saison. Il y a une concentration des joueurs pour retrouver la victoire. Mais en ce moment on n’y arrive pas », a concédé AVB, qui assure ne « pas être inquiet » de la situation. Pourtant, il va vite falloir redresser la barre pour ne pas tomber dans la sinistrose et rater le premier match de Ligue des Champions, a priori le plus abordable qui plus est.

Une défense à 5 et l'impact Cuisance ?

« On est en train d'étudier les options, on a essayé un système alternatif cette semaine. À la maison face à des équipes à 4 derrière, ce n'est pas normal de jouer à 5 derrière. Ce sont des réflexions qu'on est en train de mener pour chercher le meilleur résultat possible pour l'équipe, et de meilleures performances individuelles et collectives », a expliqué AVB, heureux d'avoir vu le marché se refermer. « L'important aussi, c'est que le mercato est fini, le message est clair et unique. On doit être en Ligue des Champions la saison prochaine. Tout le monde est un peu plus concentré. Les performances individuelles doivent augmenter car elles ont été trop basses depuis le début de saison ». . »*

L'autre option travaillée par AVB est un système à trois défenseurs, qu'il semble plutôt réserver pour les soirées de gala en Ligue des Champions. Pour affronter Bordeaux, il pourra déjà compter sur sa nouveauté Michael Cuisance, qui lui a fait très bonne impression. « C'est un très bon joueur. Il nous surprend oui, c'est pour ça qu'on l'a fait venir. Il a une petite chance de démarrer. Il se trouve très bien, il est très bien intégré. On va voir aujourd'hui et demain pour prendre la meilleure décision pour le match. On a bien travaillé, on a travaillé un système alternatif. On a regardé pour des changements. On en a besoin aussi pour la Ligue des Champions. Le plus important, c'est de regagner un peu de confiance avec une victoire. » Réaction attendue contre Bordeaux samedi.