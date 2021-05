OL : la frustration d'Anthony Lopes après la défaite contre Nice

Lyon ne disputera pas la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les Gones se sont inclinés au Groupama Stadium face à l'OGC Nice (2-3) et ont laissé filer leurs chances de reprendre la 3ème place de l'AS Monaco, pourtant tenue en échec à Lens (0-0) lors de la 38ème et dernière journée de la Ligue 1. De quoi véritablement énerver Anthony Lopes, le gardien de l'OL.

« On a tout perdu. Je n'ai pas de mots. C'est très dur. Si Lyon mérite d'aller en Ligue des Champions ? Sur notre deuxième partie de saison (il s'arrête).. non je ne pense pas. On a pêché dans pas mal. On a perdu beaucoup de points à domicile. Ca a été très usant cette saison, c'est très dur mentalement. (Il souffle). C'est terminé mais il va falloir se relever pour vite aller de l'avant la saison prochaine », a lâché l'international portugais, abattu, au micro de Canal +.