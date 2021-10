Atlético : la réaction de Luis Suarez après son but face au FC Barcelone

Buteur face au FC Barcelone samedi soir (victoire 2-0), l'attaquant de l'Atlético Madrid, Luis Suarez, n'a pas célébré sa 4e réalisation en 8 matches de championnat. Une volonté de sa part de respecter son ancien club : « Le rival est spécial en raison de ce que j'ai vécu là-bas, mais mon travail est de me consacrer à 100% à l'Atleti. [...] Oui, je savais (que j'allais m'excuser, ndlr), par respect, par affection, pour le Culé que je suis, pour la partie de ma carrière que j'ai passée là-bas, pour le moment que vivent les coéquipiers et les supporters... »

El Pistolero est également revenu sur sa célébration polémique, durant laquelle il mime un appel au téléphone qui viserait Ronald Koeman selon la presse espagnole, et a tenu à calmer les on-dit : « Pour les personnes qui savent que j'ai le même numéro et que j'utilise toujours le téléphone. Koeman ? Non, non, si vous voulez le prendre à cœur... C'était pour mes enfants, c'était une blague que je voulais faire... »