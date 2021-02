AJ Auxerre-OM : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Suite des 32es de finale de la Coupe de France, du côté des clubs professionnels. Au lendemain des qualifications pour le tour suivant de Lorient, Lyon et Valenciennes, c'est un choc de la Ligue 1 d'antan qui a lieu au stade de l'Abbé-Deschamps, entre l'Association de la Jeunesse Auxerroise, 5e de Ligue 2, et l'Olympique de Marseille, 9e de Ligue 1 (à suivre en direct commenté sur FM à 14h45).

Du côté de l'AJA, qui a déjà disputé un tour dans la compétition (victoire 1-0 contre l'ESTAC le 19 janvier), Jean-Marc Furlan fait ce qu'il avait dit : tourner. Il aligne un 4-5-1, avec seulement quatre joueurs présents lors de la dernière journée de Ligue 2, à Ajaccio. Coeff, Boto, Fortuné et Ngando entourent des nouveautés. Du côté de l'OM, Nasser Larguet envoie lui aussi un onze remanié. On note les présences de Pelé dans le but, Kamara en défense centrale, Khaoui au milieu et Luis Henrique devant.

Les compositions d'équipes :

AJA : Laiton - Georgen, Coeff, Souprayen, Boto - Hein, Ngando, Bellugou, Ndom, Fortuné - Begraoui

OM : Pelé - Lirola, Kamara, Balerdi, Sakai - Gueye, Rongier, Khaoui - Germain, Benedetto, Henrique