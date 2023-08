Racisme : l’avis fort de Diego Costa sur Vinicius Jr

La saison dernière, Vinicius Junior a tristement été victime de chants et insultes racistes dans plusieurs stades de Liga. Et le Brésilien n’a pas hésité à prendre la parole pour dénoncer, et s’ériger comme l’un des symboles de la lutte contre le racisme dans le foot et dans le sport en général. Dans un entretien accordé au média espagnol Relevo, le grand nom de l’Atlético de Madrid Diego Costa s’est rangé du côté de son compatriote.

« C’est très difficile de commenter l’affaire Vinicius. Je me souviens que lorsque je suis venu jouer dans la Ligue espagnole, j’écoutais des rivaux qui me disaient 'rentre dans ton pays’, 'mort de faim’, 'singe de merde’… Je savais que c’était pour me sortir du match, mais je comprends que ça peut faire beaucoup de mal. Vinicius est un garçon noir. L’histoire est totalement différente, le racisme vient de longue date et les gens en ont beaucoup souffert, ça leur fait beaucoup de mal. Les noirs étaient traités très différemment. Il y a beaucoup de gens qui disent que vous ne devez pas prendre compte des insultes, mais non. Pour moi, c’est plus facile de passer que pour eux, car rien ne va faire oublier ce qu’ils (les noirs, NDLR) ont vécu, même les chiens vivaient mieux. Eux seuls savent ce qui fait mal. Il y a des gens qui utilisent ça pour faire du théâtre, mais Vinicius ne le fait pas, heureusement il est au Real Madrid et représente beaucoup. Il a de la force et du pouvoir, si cela arrive avec quelqu’un de Getafe ou du Rayo, les gens diraient « imbécile, rentre chez toi que tu es payé pour ça ». La Fédération et la société s’en foutraient. Vinicius a raison de se battre. Il est passé par le pire, les gens lui ont dit qu’il était très mauvais, qu’il ne savait pas quoi faire du ballon… Et regardez ce qu’il est aujourd’hui, personne ne lui a rien donné. Il a toutes les raisons de réclamer l’égalité de traitement », a lancé l’attaquant hispano-brésilien.