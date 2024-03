Le président de la Lazio s’insurge face à l’arbitrage contre l’AC Milan

Hier soir, l’AC Milan a remporté un match électriquesur la pelouse de la Lazio Rome (0-1). Les Romains, réduits à 8 après trois cartons rouges distillés dont un en direction de Mattéo Guendouzi, sont remontés contre les décisions de l’arbitre de la rencontre, avec en figure de proue le président Claudio Lotito.

La suite après cette publicité

« Il y a un manque de fiabilité dans le système et il faut donc des institutions tierces. Aujourd’hui (hier), nous avons dépassé toutes les limites possibles et imaginables», a d’abord commenté le président du club de la capitale italienne. «Je ne suis pas un arbitre, ceux qui le sont devraient avoir la capacité de comprendre ce qu’est le point de rupture et l’équilibre. Aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies pour qu’il y ait un point de rencontre», a-t-il ajouté, furieux contre les décisions prises hier soir.