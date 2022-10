Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-Maccabi Haïfa

Rien n'est encore joué dans le groupe H de la Ligue des Champions ! Avec 8 points, le PSG est à égalité avec le Benfica Lisbonne, qu'il n'a pas réussi à battre au cours de la double confrontation. La différence se jouera peut-être sur le goal-average particulier, et c'est pourquoi il faudra livrer un match plein d'efficacité face au Maccabi Haïfa mardi soir au Parc des Princes !

La suite après cette publicité

4 raisons de ne pas rater PSG-Maccabi Haïfa

Pendant que Benfica accueillera la Juventus, le PSG aura autre chose à faire qu'espérer un nul ou une défaite des Lisboètes. Pour sceller sa qualification, il faudra d'abord plier le match face au Maccabi Haïfa, battu 3-1 à l'aller grâce à des buts de Messi, Mbappé et Neymar. Et si possible avec un bel écart de buts, au cas où le goal average devait faire la différence avec Benfica à l'issue de la 6e journée du groupe.

Le Parc des Princes peut donc s'attendre à un festival de buts, d'autant que la MNM sera de nouveau réunie après la suspension de Neymar lors du dernier match de Ligue 1 contre l'AC Ajaccio. Pendant son absence, Mbappé et Messi ont affiché une belle complicité technique. Puisque l'association des trois hommes reste un enjeu principal, il faudra guetter les signes de frustration ou de joie.

Le PSG et son nouveau système à l'épreuve

Les blessures et suspensions ont eu raison du 3-4-3 instauré par Christophe Galtier en début de saison. Les absences combinées de Sergio Ramos et Presnel Kimpembe avaient conduit l'entraîneur parisien à passer à 4 derrière face à l'OM il y a 10 jours, avec succès. Cela a fonctionné aussi à Ajaccio, où le 4-3-1-2 a mis en exergue le talent de Fabian Ruiz.

Mais attention, pour ce match de Ligue des Champions, si Kimpembe pourrait faire son retour, le PSG devra se passer des services de Marco Verratti, suspendu. C'est donc un milieu de terrain inédit, composé de Renato Sanches, Vitinha et Fabian Ruiz, qu'on pourrait voir à l'oeuvre sur la pelouse du Parc des Princes. Et pour ne rien rater de ce spectacle unique, une solution : profiter de l’offre RMC Sport + beIN Sports qui vous permet d’accéder en direct à toutes les rencontres de la Ligue des Champions pour seulement 19€ par mois pendant 12 mois. L’opportunité est idéale de pouvoir savourer dans les meilleures conditions cette affiche unique entre le PSG et le Maccabi Haïfa à 21h ce mardi. Pour en profiter, rendez-vous ici.