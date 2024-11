Christophe Dugarry choqué pour Adrien Rabiot

Dimanche, Adrien Rabiot s’est exprimé sur son choix de rejoindre l’OM, tout en envoyant un message très clair au PSG. Au micro de RMC Sport, Christophe Dugarry a défendu le milieu tricolore, pointé du doigt pour son ingratitude par Jérôme Rothen. «Je suis choqué qu’on puisse justifier les menaces, le chantage… Comment peut-on justifier qu’un club ait le droit de faire ça sous prétexte que le gamin vienne du centre de formation ? Mais est-ce qu’un jour vous vous êtes posé la question ? Si un jeune du centre de formation du Paris Saint-Germain est supporter de l’OM, qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut le brûler ? Qu’est-ce qu’on fait ? On le met sur la place publique, on le met sur les Champs-Élysées et il se trimballe tout nu avant qu’on le fouette et qu’on le flagelle ?»

Il a ajouté : «mais qu’est-ce que c’est que ces bêtises ? Il fait ce qu’il veut. Adrien Rabiot, fais ce que tu veux. Il n’a pas à se justifier, il ne doit pas expliquer. Il ne doit même pas rentrer dans ce débat. Adrien, tu ne dis rien et tu n’en as rien à foutre… Ça ne sert à rien. De toute façon, les gens ne comprendront pas. Ce n’est pas la peine d’essayer de comprendre et d’expliquer (…) Tu as fait ton choix, tu l’assumes, tu joues, tu prends le club dont tu as envie, tu prends l’oseille que tu as envie, tu fais le contrat dont tu as envie. Si tu as envie d’arriver en fin de contrat ou si tu veux un contrat de 20 ans… Adrien Rabiot fait ce qu’il veut (…) Qu’il n’explique pas à des gens qui ne veulent pas comprendre et qui sont incapables de comprendre. Je me permets de lui dire : "Arrête de répondre et chaque fois qu’on te pose cette question, ne réponds pas". Il n’a pas à répondre, il n’a pas à se justifier. Point à la ligne. Lui s’est senti et il a eu envie d’expliquer un peu le pourquoi du comment mais je pense que c’est une erreur. Il ne doit pas expliquer le pourquoi du comment. Il fait ses choix, c’est sa vie et c’est sa carrière. Il la gère comme il a envie. Point à la ligne (…) Ça a toujours été comme ça, le PSG ne fait aucun cadeau. Son salaire, le PSG lui avait donné parce qu’il le méritait.» Rabiot a trouvé un soutien avec Dugarry.