Barça : pourquoi Braithwaite n'a pas célébré

Samedi soir, Martin Braitwhaite a inscrit son premier but sous la tunique catalane. Servi par Messi, de la tête, le Danois a expédié le cuir au fond des filets d'une belle demi volée. Pourtant, le joueur n'a pas vraiment célébré le but, au contraire. Il a plutôt affiché un visage froid et sérieux, se montrant insensible aux félicitations de ses coéquipiers qui se ruaient sur lui.

Selon Mundo Deportivo, c'est tout simplement parce que l'ancien de Toulouse et de Leganés était tout simplement en état de choc. Selon le journal, il rêvait de ce moment depuis des mois déjà, d'où le fait qu'il n'ait pas réussi à manifester sa joie. On lui souhaite maintenant de marquer d'autres buts mais de les célébrer cette fois !