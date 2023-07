PSG : la Lazio a refusé Leandro Paredes

Leandro Paredes est dans une impasse. De retour au Paris Saint-Germain après un prêt non concluant du côté de la Juventus Turin, le milieu de terrain argentin n’a plus sa place dans la capitale française. Et pour cause, le joueur de 29 ans a été placé sur la liste des indésirables et le club parisien lui cherche tant bien que mal un nouveau point de chute. L’ex-joueur du Zénith a, pendant un temps, été associé à des clubs en Turquie et en Italie à l’image de la Lazio. Or, le président des Biancocelesti Claudio Lotito a coupé court aux rumeurs en confiant dans les colonnes d’Il Messaggero ne pas être intéressé par l’Argentin.

« Paredes, Lo Celso, Cuadrado, Bonucci voulaient tous venir, mais nous avons dit non car ces grands noms ne correspondent pas au résultat sportif », a-t-il sobrement expliqué dans la presse italienne. Le salaire conséquent du Parisien a sans doute pesé lourd dans la balance. Si la Lazio s’est définitivement retiré du dossier, son rival romain, l’AS Rome, reste attentif à la situation de Leandro Paredes.

