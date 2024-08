Le PSG prête Juan Bernat à Villarreal

Après un prêt infructueux du côté de Benfica la saison dernière, Juan Bernat (31 ans) est cette fois cédé pour un an du côté de Villarreal. Le latéral gauche retrouve la Liga dix ans après avoir quitté Valence, son club formateur. Il portera le numéro 12.

C’est une belle porte de sortie pour l’international espagnol, dont l’avenir ne s’inscrit plus du tout à Paris. Depuis le début de l’été, il faisait partie des lofteurs du PSG avec qui il est sous contrat jusqu’en 2025. On ne le reverra très probablement plus sous le maillot rouge et bleu.