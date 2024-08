Les recrues de l’AS Monaco ont impressionné contre le Barça !

Comme depuis leur remontée en Ligue 1, hormis une saison 2018-2019 catastrophique, l’AS Monaco est l’un des meilleurs clubs de Ligue 1. Bénéficiant souvent d’un effectif pléthorique et qualitatif, le club de la Principauté va également être sacrément armé lors de la cuvée qui arrive. Ne perdant pas de joueurs capitaux au projet sportif, outre la fin de contrat prévue de Wissam Ben Yedder, les dirigeants asémistes ont travaillé en sous-marin pour réaliser le meilleur mercato possible. Doublé sur le fil par l’OL sur le dossier Georges Mikautadze, le board monégasque n’a pas démérité et a continué de s’activer pour renforcer le groupe à la disposition d’Adi Hütter.

En ce sens, l’ASM a réalisé plusieurs coups très intéressants. Outre l’option d’achat de 11 millions d’euros levée pour Thilo Kehrer, Monaco a mis la main sur Georges Ilenikhena pour 18,75 M€. Un pari intéressant tant l’attaquant de 17 ans semble prometteur après une belle année avec le Royal Antwerp. Recruter des jeunes promesses capables de répondre présent maintenant et encore plus à l’avenir semble avoir été l’un des leitmotivs des pensionnaires du stade Louis-II cet été. En effet, outre Ilenikhena, Monaco a recruté Lamine Camara en provenance de Metz afin de renforcer son entrejeu et Christian Mawissa est arrivé de Toulouse pour venir apporter ses talents à la défense asémiste. Deux recrues intelligentes et bouclées pour environ 30 millions à elles deux.

Forcément, un tel recrutement a de quoi aiguiser la curiosité des observateurs de Ligue 1. Après des débuts prometteurs face au Genoa la semaine dernière, Lamine Camara était de retour dans le onze monégasque lundi soir sur la pelouse du FC Barcelone. Un test grandeur nature que le Sénégalais de 20 ans a passé avec brio, à l’instar de son équipe victorieuse en terres catalanes. Aligné dans l’entrejeu, l’ancien Messin a été au four et au moulin. Récupérant une multitude de ballons, il n’a pas hésité à se projeter vers l’avant pour apporter le surnombre. C’est justement dans cette configuration que Camara a ouvert le score face au Barça. Grattant le ballon dans les pieds de Marc Bernal après une mauvaise transmission de Ter Stegen, Lamine Camara a terminé dans le but vide pour inscrire son premier but sous la tunique monégasque. De quoi ravir Adi Hutter qui n’a pas tarit d’éloges sur sa nouvelle recrue à l’issue de la rencontre. «Il est arrivé il y a deux semaines chez nous et a mis un peu de temps pour se fondre dans le moule. Car c’est une étape difficile de passer du FC Metz à l’AS Monaco, mais il a su travailler pour s’adapter et déjà se développer. C’est un bon joueur, cela ne fait aucun doute, mais il faut savoir être patient avec les jeunes joueurs.»

Brillant, le natif de Diouloulou a également vu ses nouveaux coéquipiers répondre présents pour leur début. Même si Georges Ilenikhena n’a pu montrer qu’un échantillon de son talent, Christian Mawissa a fait fort pour ses débuts. Entrant en jeu dans une position de défenseur droit à la 81e minute à la place de Vanderson, l’ancien du TFC s’est illustré par un but au bout de cinq minutes. Solide défensivement, ce dernier a fait parler ses qualités offensives à l’aide d’une superbe frappe enroulée du gauche qui a fait mouche. Une performance d’autant plus satisfaisante que Mawissa n’avait pas fait un seul entrainement avec ses nouveaux coéquipiers. «Christian Mawissa aussi a fait une rentrée incroyable alors qu’il ne s’était pas encore entraîné avec nous. D’autant qu’il est gaucher et qu’il est rentré dans le couloir droit (sourire), c’est d’autant plus valorisant de marquer dans cette position», a expliqué ravi le coach monégasque. Des débuts rêvés pour les recrues de Monaco qui donnent forcément envie d’en voir plus ce samedi sur la pelouse de Saint-Étienne (17h). Les Verts sont prévenus : l’ASM s’est renforcé par rapport à la saison passée et sera l’un des plus farouches adversaires du PSG cette saison dans l’élite.