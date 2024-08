Al Nassr : l’incroyable détente de Cristiano Ronaldo

Âgé de 39 ans, Cristiano Ronaldo reste un athlète phénoménal. Ce jeudi, pour la première journée de Saudi Pro League, Al Nassr était opposé à Al-Raed. Une fois de plus, le Portugais s’est illustré en ouvrant le score pour son équipe. Sur un centre de Sadio Mané, « CR7 » a sauté nettement plus haut que ses adversaires pour placer une tête imparable pour le gardien d’Al-Raed.

Avec ce but, l’ancien joueur du Real Madrid n’est plus qu’à deux unités des 900 réalisations en carrière. Malgré ce premier but de Cristiano Ronaldo dans cette nouvelle saison de Saudi Pro League, Al Nassr a été tenu en échec sur sa pelouse (1-1).