PSG : le pari risqué d’Ousmane Dembélé pour sa fin de saison !

Buteur décisif ce dimanche lors du Trophée des Champions remporté par le PSG contre l’AS Monaco, Ousmane Dembélé soigne de plus en plus les problèmes de finition qui le suivent depuis son passage au FC Barcelone. Cette saison, l’attaquant international français a inscrit dix buts toutes compétitions confondues, son meilleur total depuis 2020/2021, et ce, malgré un début d’exercice marqué par une inefficacité chronique. « J’ai dit en début de saison que j’allais marquer quelques buts. Je suis à dix toutes compétitions confondues (en comptant l’équipe de France), donc c’est bien, il faut continuer », déclarait l’ancien Rennais dans une interview au Parisien.

La raison de ce regain d’efficacité ? Un pari pris par Ousmane Dembélé avec ses amis, portant sur le nombre de buts qu’il arrivait à mettre cette année. « Je me suis fait un défi avec mes amis, mais ça, je ne vais pas vous le dire ! Je me suis fait un défi et il y a quelque chose à gagner en plus. Des Patek et des Rolex ! Donc j’espère que je vais mettre beaucoup de buts. » SI ce défi permet à l’ailier du PSG d’être plus efficace face aux cages, nul doute que Luis Enrique en sera très satisfait.