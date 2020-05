Florentino Pérez sait comment forcer Nasser Al-Khelaïfi à lâcher Kylian Mbappé

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid compte bien s'offrir Kylian Mbappé dans un futur plus ou moins proche. Florentino Pérez rêve d'en faire son prochain galactique, alors que l'idée de revêtir la tunique merengue ne laisserait pas insensible le Parisien. Et si les Madrilènes commencent à y croire de plus en plus, c'est parce que le contrat du joueur expire en 2022, et qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec son club actuel. Forcément, cet été 2021 s'annonce crucial, et la formation de la capitale espagnole sait qu'elle pourrait rapidement se retrouver en position de force.

Le média généraliste espagnol ABC en dit un peu plus sur ce dossier. Tout d'abord, le journal confirme que le Bondinois a envie de partir pour Madrid, mais surtout, explique que les Merengues veulent la jouer comme avec Eden Hazard l'été dernier, le Belge étant parti à un an de la fin de son contrat. Les Espagnols attendent ainsi le mois de juin 2021 pour discuter avec le Paris Saint-Germain, et c'est Florentino Pérez qui contactera directement son homologue parisien. L'homme d'affaires espagnol va ainsi prendre les commandes de l'opération et discuter directement avec le plus haut décideur parisien, comme ce fut le cas dans d'autres gros dossiers, comme Hazard ou Bale.

Kylian Mbappé souhaite devenir le numéro 1

Pour l'instant, aucun contact n'a donc été établi, et Pérez explique que tout ce qui a été dit dans les médias reste au stade de rumeurs pas franchement crédibles, mais il espère bien arriver à un an de la fin du contrat du Français dans la même situation qu'aujourd'hui pour pouvoir négocier un prix relativement bas. Le média estime qu'actuellement, et compte tenu de la crise, le prix de Mbappé ne dépasse pas les 150 millions d'euros. Un montant qui ne devrait pas vraiment augmenter d'ici un an, puisque si les caisses des clubs seront à nouveau un peu renflouées, la fin de son contrat approchera à grands pas.

Le journal insiste sur le fait que la Ligue 1 soit un championnat de second plan européen, ce qui tracasserait le joueur dans sa quête de grandeur. Delphine Vertheyden, son avocate, lui aurait même déconseillé de signer un nouveau contrat, sous peine d'être « enfermé dans une prison dorée ». Il aurait ainsi repoussé trois approches parisiennes. Cette même source rajoute que pour Mbappé, il ne s'agit plus d'argent, mais de volonté de devenir le meilleur joueur du monde. Et quel meilleur club que le Real Madrid pour y parvenir ?