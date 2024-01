Coupe de France : tenant du titre, Toulouse prend la porte au terme d’une séance de tirs au but incroyable, Reims éliminé, Lille s’en sort

Les 16es de finale de la Coupe de France se poursuivaient ce dimanche à 17h30, avec six affiches au programme. Et encore une fois, la magie de la compétition a été convoquée. Si le LOSC a fait respecter son statut de favori en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) face au Racing CF, et grâce à sa recrue islandaise Hakon Haraldsson (33e), les surprises n’ont pas manqué ailleurs dans l’Hexagone. Dans le Doubs, Sochaux, 5e de National, a ainsi fait tomber Reims, 6e de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Incapables de faire la différence dans le jeu, les Rémois ont été battus aux tirs au but par de valeureux Sochaliens (2-2, 5-4 t.a.b). Mais l’exploit de la soirée est à mettre au crédit de Rouen, pensionnaire de National. Opposés au tenant du titre Toulouse, les Normands ont étiré le suspens jusqu’à la séance de tirs au but également. Menés dès la 16e minute de jeu, les Violets avaient au départ su relever la tête, d’abord grâce à Sierro (19e, 1-1), puis en prenant l’avantage grâce à sa nouvelle recrue Gboho (32e).

À lire

Le Havre : Nolan Mbemba vers la sortie

Toulouse par la petite porte, ça passe pour Le Havre et Strasbourg

Dans un match riche en rebondissements, où Valentin Sanson (43e) et Bouzamoucha (64e) avaient permis à la formation de National de croire en une qualification, Nicolaisen avait ensuite surgi pour doucher les ardeurs normandes (90+2e). Seulement de façon temporaire. Au terme d’une séance de tirs au but interminable et irrespirable, où même les gardiens se sont fait justice, Rouen s’est finalement imposé (12-11) à la surprise générale.

La suite après cette publicité

Une énorme surprise, alors que Nantes, vainqueur lors de l’édition 2022, avait également pris la porte ce samedi face au Stade Lavallois. Dans les autres rencontres de la soirée, Strasbourg a fait subir sa loi à Clermont grâce notamment à ses recrues Abakar Sylla et Dilane Bakwa. C’est également passé pour Le Havre, tombeur de Châteauroux grâce à l’unique but de Steve Ngoura. Enfin, Saint-Priest (N3) a repoussé l’échéance en écrasant Romorantin (4-1).

Tous les résultats de 17h30

Clermont 1-3 Strasbourg : Zeffane (88e) / Sylla (32e), Diarra (48e) et Bakwa (60e)

La suite après cette publicité

Racing CF 0-1 Lille : Haraldsson (33e)

Rouen 3-3 (12-11 t.a.b) Toulouse : Bezzekhami (16e), Sanson (44e, sp) et Bouzamoucha (64e) / Sierro (19e, sp), Gboho (32e), Nicolaisen (90+2e)

La suite après cette publicité

Sochaux 2-2 Reims (5-4 t.a.b) : Michel (21e) et Daho (45e, sp) / Agbadou (6e, 81e)

Saint-Priest 4-1 Romorantin : Pottier (36e), Essimi (40e), Mila (50e) et Muller (70e) / Beaka (89e)

Châteauroux 0-1 Le Havre : Ngoura (45e)