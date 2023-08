Cancelo se dirige vers le Barça, Chelsea se penche sur Fresneda

La suite après cette publicité

Cet été, son nom est revenu avec insistance du côté du FC Barcelone. Perçu comme la latéral droit prometteur qui collait parfaitement au projet culé, Ivan Fresneda a attendu un signe du club catalan durant plusieurs semaines. Pourtant, alors que les dirigeants barcelonais semblent finalement avoir jeté leur dévolu sur Joao Cancelo. Après le départ de Dest au PSV, le Portugais devrait en effet rejoindre le Barça sous la forme d’un prêt avec option d’achat d’après Mundo Deportivo.

Après ce coup dur, Fresneda pourrait finalement rester en deuxième division avec les Pucelanos du Real Valladolid. Pourtant, un espoir subsiste et s’appelle Chelsea. En effet, selon le média catalan, les Blues se seraient penchés sur le cas du joueur de 19 ans. Le club londonien aurait même un plan en tête s’il vient à le recruter : le prêter afin qu’il s’aguerrisse encore plus. Alors qu’il dispose d’une clause de libération estimée à 20 millions, il pourrait partir contre 15 millions d’euros et 5 de plus qui feraient office de bonus.