Ligue 1 : l'équipe type de la mi-saison

La Ligue 1 a démarré son gros mois d'hibernation. Après la 15e journée disputée dimanche dernier, le championnat fait une longue pause pour laisser place à la Coupe du monde, qui démarre ce dimanche avec un match entre le Qatar, le pays hôte, et l'Équateur. En attendant le retour des joutes domestiques le 28 décembre prochain, la rédaction de Foot Mercato s'est amusée à livrer le onze de cette première partie de saison. Compris entre le coup d'envoi donné par l'OL et Ajaccio le 5 août dernier, et l'arrêt forcé sifflé après le succès renversant de l'OM à Monaco le 13 novembre, 150 matchs ont eu lieu et nous ont permis de juger les acteurs de notre championnat.

Pour être totalement transparent, nous avons demandé aux membres qui composent la rédaction de donner leur équipe type, dans le schéma qu'il souhaitait, et sans aucune pré-liste établie. Il en est ressorti une formation en 4-3-3, animation la plus sollicitée (7 voix sur 14 exprimées), doit voici la composition. Dans le but, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. C'est Brice Samba (8 voix) qui l'emporte assez largement devant Pau Lopez (4 voix) et Gigio Donnarumma (2 voix). Le Lensois, arrivé cet été, réalise un très gros début de saison en menant la 2e défense du championnat (10 buts encaissés contre 9 au PSG). Il n'est d'ailleurs pas le seul Sang-et-Or à être récompensé dans cette équipe...

3 Lensois et 4 Parisiens

Le poste de latéral droit a été l'un des plus serrés à départager. C'est finalement un ancien Lensois qui a été choisi. Jonathan Clauss a récolté 6 voix, soit deux de plus que le Rennais Hamari Traoré et trois sur son ancien partenaire, Przemysław Frankowski (il a également reçu une voix pour évoluer à gauche). Ça n'a malheureusement pas suffi pour qu'il accroche le bon wagon en équipe de France. Côté gauche, on retrouve Nuno Mendes, dont le début de saison a presque unanimement séduit les membres de notre rédaction. Le joueur du PSG a reçu 10 voix, dominant largement ses concurrents : le Lillois Ismaily et le Lyonnais Nicolás Tagliafico, deux voix chacun.

En défense centrale, il n'y a pas vraiment eu match non plus. Deux joueurs se sont rapidement détachés dans ce vote pour ne jamais être rejoints. Il y a d'abord le Marseillais Chancel Mbemba, qui a récolté 11 votes, puis le Lensois Kevin Danso, plébiscité à 10 reprises. La rédaction de Foot Mercato semble avoir été convaincue par les deux défenseurs centraux puisque le troisième, Danilo Pereira, n'a été nommé que 3 fois. C'est dire l'écart qui sépare les deux heureux élus à la concurrence. Durant le décompte final, Tiago Djaló (2 voix) mais aussi Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Marquinhos et Andrei Girotto, 1 voix chacun, ont été cités.

Messi-Neymar-Mbappé sollicités

Dans l'entrejeu, Marco Verratti et Enzo Le Fée sont sortis du lot pour ne jamais être rejoints. Le Parisien a reçu 10 bulletins, contre 8 en faveur du Lorientais. Ils forment les deux relayeurs de notre milieu de terrain, devant une pointe basse, qui n'est autre que le néo-Lensois Salis Abdul Samed. Recruté cet été à Clermont, le Ghanéen constitue l'une des très bonnes surprises des Nordistes durant cette première partie de saison. Avec 5 voix, il devance d'autres éléments, comme son coéquipier Seko Fofana (3 voix), puis un peloton de joueurs à 1 voix : Kephren Thuram, Vitinha, Branco van den Boomen, Mattéo Guendouzi, Rémy Cabella, Florian Sotoca et Benjamin André.

Enfin pour l'attaque, un nom s'est largement détaché du reste. En recevant 100% des suffrages exprimés, Neymar est le grand gagnant de notre vote. Ses 14 voix devancent largement son plus proche concurrent, son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. L'actuel meilleur buteur de Ligue 1 a récolté 9 voix, soit une de plus qu'un certain Lionel Messi, qui complète notre trio offensif. Il s'en est fallu de peu pour l'Argentin. Comme pour l'équipe de France, Martin Terrier manque le bon wagon d'un cheveu (7 voix), tout comme Terem Moffi (6 voix). Jonathan David et Folarin Balogun ont tous les deux récupérés un bulletin.