OM-PSG : les supporters parisiens interdits de déplacement

Si le Paris Saint-Germain a pu compter sur le soutien de ses supporters lors de sa victoire face au RB Leipzig en Ligue des Champions (3-2), les Parisiens devront faire sans eux dimanche pour le déplacement à Marseille.

En effet, le ministère de l’Intérieur a annoncé ce mercredi que « le déplacement individuel ou collectif » des fans du PSG sera interdit entre les communes de la région d’Île-de-France et Marseille, rapporte RMC. En cause, des relations « empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années », mais également les incidents lors de la rencontre de Ligue Europa entre l’OM et Galatasaray.